¿Un satélite, un meteorito? ¿Qué fue el destello en el cielo de Kiev?

"No podemos identificar el objeto con exactitud. Nuestra hipótesis es que se trata de un meteorito, pero para determinar su naturaleza exacta nos faltan datos", declaró a la AFP Igor Korniyenko, subjefe del centro de control de la agencia espacial ucraniana.

Según Korniyenko, la agencia espacial no pudo "evaluar el tamaño" del cuerpo que penetró en la atmósfera , provocando el destello, pero -dijo- no golpeó el suelo.

Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos", explicó Korniyenko.