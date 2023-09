Unas 300 estudiantes se presentaron con abaya en la escuela pese a la prohibición

"Había chicas jóvenes llevando abayas en sus escuelas ayer (lunes), creo que algo menos de 300, 298 personas ", declaró el ministro de Educación, Gabriel Attal, en el medio BFMTV-RMC. "La gran mayoría acató" la prohibición, pero "67 no aceptaron" quitársela y "se fueron a casa".

"En los próximos días volverán porque tienen que ir a la escuela, y veremos si han acatado la norma o no, de lo contrario habrá un nuevo diálogo", prosiguió Attal, precisando que se trataba principalmente de chicas de secundaria.

"También les entregamos una carta a sus familias para explicarles que el laicismo no es una coacción, es una libertad", añadió. "Para explicarles que la escuela no estigmatiza a nadie, que su hija tiene un lugar en la escuela de la República y que, para que todos tengan su lugar en la escuela de la República, hay que aplicar las reglas y, en particular, las reglas del laicismo".