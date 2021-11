Vacunación: ¿hacia una escasez de jeringas en 2022 debido al Covid-19?

Escucha esta nota aquí

Después de la carrera por las vacunas, ahora quizás habrá una nueva por las jeringas. La situación es muy grave: impulsada por la pandemia, la demanda de jeringas se ha disparado en 2021, superando con creces las capacidades de producción de los gobiernos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que podría haber escasez de material en 2022.

Para entender el impacto de la pandemia en el mercado de materiales médicos, basta con recordar que ya se han inyectado casi 7.000 millones de vacunas contra el Covid-19 en todo el mundo. Esto supone más del doble del número de vacunas que se inyectan normalmente cada año, excluyendo la pandemia. Vacunas tan esenciales como la del sarampión.

El riesgo es que tengamos vacunas contra las enfermedades más peligrosas, pero no las jeringas para administrarlas, advierte Lisa Hedman, de la OMS: "Una de las principales consecuencias de la escasez de jeringas podría ser un retraso en los programas de vacunación. Los efectos podrían sentirse durante años, si acabamos con toda una generación de niños que no han sido vacunados contra enfermedades infantiles. El otro problema es la reutilización de las agujas usadas, que es muy peligrosa. Sabemos que esta práctica tiende a aumentar cuando no hay jeringas disponibles”.

Gran parte de las jeringas utilizadas para las vacunas se fabrican ahora en China e India. Pero incluso si los fabricantes aumentaran su capacidad de producción, los productos tardarían mucho tiempo en estar disponibles. La solución a corto plazo, según la OMS, es que los gobiernos pidan solo las jeringas que necesitan. Exactamente lo contrario de lo que ocurrió con las vacunas Covid-19.