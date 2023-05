Venezolanos migrantes abandonan Chile y enfrentan nuevas complicaciones

"Porque no nos quieren dar papeles. D uré dos años y medio en Chile, entramos por trocha. Y duré tres años en Perú", resume Jiménez, una de los más de 2.000 extranjeros que han dejado este año Santiago de Chile. Su esposo se quedó en Colombia, para caminar hacia Estados Unidos.

"Me vine pagando pasaje, de Santiago a Arica, pasamos la trocha. Corrimos con la suerte de pasar la trocha con las niñas, en la madrugada. La ONU me ayudó en Colombia a llegar a Cúcuta", apunta.

"Es muy desagradable vivir en un país donde no eres bien recibido. Hay una xenofobia enorme por un aumento de la inseguridad y también por la entrada irregular de tantos venezolanos", explica a RFI.

"Los motivos por los que nosotros nos habíamos ido a Chile ya no existían en Venezuela, por ejemplo las colas para los productos básicos o los robos a diario, eso ya no existía. Cuando yo llegué en el 2017 a Chile la gente nos amaba, mientras que ahora ya no nos quieren mucho", dice.