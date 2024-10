Víctimas israelíes recuerdan el 7 de octubre, el día que el Ejército tardó en llegar

¿Dónde estaba el Ejército?

“¿Cómo es posible que haya habido una invasión y que el Ejército no haya podido reaccionar?” es la pregunta que se hace Leo Corry, presidente de la Universidad Abierta de Israel al precisar que él y sus connacionales se han sentido abandonados.

“El Ejército debería cuidarnos para que no haya ataques terroristas, pero si llega a haber un ataque por alguna razón, entonces dentro de media hora o una hora como máximo llegan las fuerzas de seguridad para tratar de rescatar a los que están en situación peligrosa. Y el 7 de octubre, una de las cosas que pasó es que el Ejército no llegaba. Hay gente que estaba en los cuartos de seguridad sosteniendo la puerta durante horas... 11 horas, 12 horas, mientras los terroristas quemaban la casa, disparaban, destruían y la gran pregunta (que se puede ver) en los cientos de miles de conversaciones de WhatsApp que se han reunido, es ¿Dónde estaba el Ejército? ¿Por qué el Ejército no llega? El Ejército llegó, pero muy lento, muchas veces muy tarde, muchas veces con poca fuerza y esa es una pregunta que la gente se hace. ¿Qué pasó?”, se interroga Corry.