Cristian Díaz: “No subestimamos a San José más allá de los problemas que tiene”

Escucha esta nota aquí

Royal Pari se alista para enfrentar el viernes, en Oruro, a San José, el equipo que el lunes se quedó sin entrenador, porque renunció Thiago Leitao para asumir en Palmaflor, y que mantiene una profunda crisis institucional por cuantiosas deudas.

Cristian Díaz anunció que preparan este encuentro, correspondiente a la tercera fecha del campeonato, con la misma expectativa de siempre, sea el rival grande o chico, ya que el objetivo es traerse los tres puntos a casa.

“Más allá de las dificultades que tiene el rival se jugará el partido en un terreno que siempre es complicado y complejo para un equipo cruceño. Vamos con la expectativa de traernos los tres puntos. No subestimamos a nadie. No porque San José no esté en su mejor momento lo consideramos un rival accesible. Para nosotros cada rival a enfrentar es complicado”, dijo Díaz.

El entrenador del equipo inmobiliario cree que San José dará dura batalla más allá de los problemas que padece, ya que puede aflorar el orgullo de defender una camiseta que representa a una región y a un club importante del país.

“Todo esto puede ser un valor agregado para estos chicos de San José. Tenemos que estar el cien por ciento de nuestra capacidad para lograr un buen resultado”, sostuvo.

Royal Pari suma seis puntos en el campeonato por su victoria en Cochabamba ante Aurora por 0-8 y del triunfo de local frente a Real Tomayapo de Tarija por 4-2.

Para el duelo ante los santos, Díaz espera contar con el defensor Guimmer Justiniano y el volante Carlos Melgar, quienes formaron parte de la gira por Chile y Ecuador con la selección nacional.

Lea también Fútbol Subasta benéfica del brazalete lanzado por Cristiano Ronaldo en Belgrado Un empleado del estadio donde Portugal enfrentó a Serbia, recogió el cintillo que lanzó el atacante de la Juventus porque el árbitro no le convalidó un gol casi al final del partido. La subasta fue puesta este martes con el fin de ayudar a un niño enfermo.

​