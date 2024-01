Cuatro jugadores se van de Royal Pari

Empezó la ‘limpieza’ en Royal Pari. Este martes el conjunto inmobiliario anunció en sus redes sociales que cuatro futbolistas no continuarán la próxima temporada.



“Gracias muchachos por su garra, entrega y profesionalismo brindado con nuestra camiseta. ¡Éxitos en tus futuros proyectos!”, señala el posteo en la cuenta oficial del club.



Junto al texto aparecen las imágenes de los cuatros futbolistas que ya no forman parte del equipo. Estamos hablando de Erick Correa, Hugo Silva, Federico Sellecchia y Marc Enoumba.





Correa tuvo un año regular en Royal, marcó varios goles y fue un aporte cuando lo su equipo lo necesitó en ofensiva. Hace una semana fue anunciado como nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe de Colombia.



Sellecchia tuvo un arranque de temporada brillante, sin embargo, con el pasar de los meses su rendimiento fue más a menos y terminó perdiendo la titularidad.



Silva cumplió las expectativas y se ganó un espacio en el once titular. A pesar de ello no llegó a un acuerdo con la dirigencia. Disputó un total 24 encuentros sumando la Copa División Profesional y la Liga División Profesional.



Finalmente, aparece Marc Enoumba, un jugador que tuvo un año plagado de irregularidades. Fue apartado de Always Ready y pasó cedido a Blooming pero no logró ser habilitado. En Royal, su nivel no fue el esperado y ahora se va sin pena ni gloria.