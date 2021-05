El plantel de Royal Pari se fue de vacaciones hasta el 2 de junio

Escucha esta nota aquí

Cristian Díaz licenció el viernes pasado a la plantilla de Royal Pari. El entrenador de los inmobiliarios tomó esta medida, tras recibir el visto bueno del directorio del club, debido a la paralización del campeonato, que podría reanudarse luego de la disputa de la Copa América (13 de junio al 10 de julio).

El retorno al trabajo, según Pablo Chávez, directivo del club, será el próximo 2 de junio.

Tras la disputa de la fecha 7 del torneo único de la División Profesional, Royal Pari ocupa el cuarto lugar con 12 puntos, cuatro menos que los tres equipos que están arriba en la tabla: The Strongest, Bolívar y Nacional Potosí.

El equipo cruceño no pudo presentarse en la séptima fecha (8 de mayo) con su plantel profesional debido al masivo contagio por Covid-19. Como su pedido de postergar su partido ante The Strongest, en La Paz, ante la Federación Boliviana de Fútbol no prosperó se presentó con solo siete juveniles.

Chávez informó que de los 22 jugadores contagiados solo tres dieron negativo en sus respectivas pruebas de PCR.

