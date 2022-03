Julio César Baldivieso: “Errores nuestros han hecho que Oriente nos gane los dos partidos”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Royal Pari, Julio César Baldivieso, dijo que su equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana por propios errores, lo cual supo aprovechar su rival Oriente Petrolero, que ahora jugará la fase de grupos. Recordemos que los inmobiliario perdieron los dos partidos contra los refineros por 3-2 y 3-0.

“Fuimos un equipo la anterior semana y fuimos otro hoy (martes). Perdimos intensidad, creo que errores personales y errores nuestros han hecho que Oriente nos gane los dos partidos. Ellos supieron aprovechar nuestros errores y hacer los goles, entonces felicitaciones a Oriente que ganó el partido”, expresó Baldivieso en la rueda de prensa, luego del cotejo jugado en el estadio Tahuichi Aguilera.

El entrenador de Royal Pari hizo énfasis en que a su equipo le faltó concentración y que algunos de sus jugadores no mostraron en la revancha el mismo nivel que tuvieron en el choque de ida.

“Faltó concentración y hay que trabajar muchísimo el aspecto físico. Hay cosas que me llaman poderosamente la atención, pero lo único que queda es trabajar, hay futbolistas que bajaron su rendimiento ostensiblemente en una semana, entonces hay que trabajar en ello, pero no hay nada que no se pueda revertir”, manifestó ‘Baldi’.

Una vez eliminados de la Copa Sudamericana, los inmobiliarios centrarán su mirada en el campeonato de la División Profesional. Este domingo, por la sexta fecha, visitarán a Guabirá en el estadio Gilberto Prada de Montero, desde las 20:30.

Royal Pari es penúltimo del grupo B con cinco puntos, mientras que los azucareros se encuentran en la última posición de la serie A con dos unidades. Ese cotejo marcará el debut de Mauricio Soria como DT de Guabirá.

“Será duro levantar anímicamente al equipo, pero estamos para ello. Hay que pensar en Guabirá al que enfrentaremos el domingo”, finalizó Baldivieso.

