Mario Chávez, presidente de Royal Pari: "El problema no es el técnico, son los jugadores"

"Es una frustración grande, uno les da todo para que obtengan resultados. A lgunos no ponen lo que pone la gallina (huevos)" , dijo a algunos medios de comunicación al término del choque ante los 'Leones del Pajonal'.

Al ser consultado sobre las supuestas camarillas en el plantel, el presidente de Royal no fue claro, pero si contundente y culpabilizó a los jugadores del mal momento futbolístico.

"Es frustrante porque ellos no cumplen. Hemos contratado otro técnico, vemos que el problema no es el técnico, son los jugadores. Aquí no hay una barra grande para que hagan lo que pasó en Blooming y maltraten a los jugadores. De repente por eso están tan tranquilos".