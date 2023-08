Pablo Chávez, dirigente de Royal Pari: “Si no hay mejoría, terminaremos el torneo con un equipo Sub-20”

Royal Pari no la pasa bien y parece haber perdido el rumbo, al menos así lo manifestó su dirigente, Pablo Chávez.



El directivo del conjunto cruceño aseguró sentirse preocupado por el presente que atraviesa el primer plantel ya que la última vez que consiguió una victoria fue el pasado de 24 de junio ante Universitario de Vinto.



“El compromiso de la dirigencia está. Siempre queremos que Royal Pari esté peleando grandes cosas pero el presente de los jugadores es lamentable. Nada los motiva, nada los mueve, están un desastre ya no sabemos qué hacer”, afirmó Chávez.



“La actitud de los futbolistas nos preocupa, pero si no hay mejoría y no se ve un cambio en el plantel profesional acudiremos a nuestra sub -20. Son chicos que están preparados y tienen todas las condiciones para estar en primera”, añadió.



Actualmente, Royal marcha décimo segundo en la tabla del punto promedio y vuelve a acercarse a la zona de descenso.



El próximo encuentro de los dirigidos por David de la Torre será este domingo en condición de local ante Guabirá por la fecha 23 de la liga División Profesional (19:30).