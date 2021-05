Royal Pari aisla a jugadores y cuerpo técnico por casos positivos de Covid-19 y pide reprogramación del partido ante el Tigre

Escucha esta nota aquí

El club Royal Pari determinó confinar a su plantel, incluido el cuerpo técnico, durante siete días debido a que varios de sus miembros dieron positivo en los controles de Covid-19.

Por este motivo, la entidad inmobiliaria solicitó este miércoles al comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que reprograme el partido contra The Strongest, que está fijado para el próximo sábado y que corresponde a la séptima fecha del campeonato de la División Profesional.

Pablo Chávez, secretario general del club, informó que el viernes, antes del encuentro contra Oriente Petrolero, se conoció que dos jugadores dieron positivo en las pruebas de PCR (Pedro Siles e Ismael Benegas), aunque ambos no participaron de ese encuentro.

Un día después, según el directivo, se hizo un nuevo control que detectó nuevos casos positivos. El panorama se agravó el martes cuando el contagio se extendió a nuevos jugadores y a personal de utilería.

“Conociendo que el club The Strongest tiene un partido importante por Copa Libertadores el día martes y a efectos de no poner en riesgo la salud de todos los jugadores que participen del encuentro, y principalmente por un tema de responsabilidad sanitaria y social, solicito a ustedes la reprogramación del partido por la séptima fecha entre el club The Strongest y el club Royal Pari. Solicito a ustedes considerar que este pedido de reprogramación se lo realiza ante esta situación estricta de salud y responsabilidad social y no con el propósito de sacar ventaja o lograr mejores condiciones para futuros partidos que podamos jugar los próximos días”, dice el documento que firma Chávez.

El club informó también que durante los siete días que durará el aislamiento, los jugadores cumplirán desde sus casas periodos diarios de entrenamientos.

