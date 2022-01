Royal Pari contrata a Luis Gutiérrez y renueva con José Luis Chávez

Escucha esta nota aquí

Royal Pari anunció este jueves la contratación del experimentado defensor Luis Gutiérrez y la renovación de contrato con el volante José Luis Chávez.

Los inmobiliarios suman dos hombres con experiencia al plantel que esta temporada debe jugar el campeonato de la División Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Bolivia.

Gutiérrez, de 36 años, viene de jugar en Bolívar (2016-2021), mientras que Chávez renovó su vínculo tras defender a este equipo desde 2018. Ambos son cruceños y formados en la academia Tahuichi Aguilera.

Royal incorporó seis refuerzos hasta el momento. Fichó al delantero panameño Rolando Blackburn (ex The Strongest) y al ariete Gilbert Álvarez (ex Wilstermann).

También contrató al defensor ecuatoriano Roberto Luzárraga (ex Delfín de Ecuador), al volante Pedro Azogue (ex Palmaflor) y al mediocampista Hernán Rodríguez (ex Bolívar).

