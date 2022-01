Royal Pari incorpora a sus filas a Leonardo Vaca

Escucha esta nota aquí

A menos de una semana para iniciar su trabajo de pretemporada, Royal Pari anunció este lunes que fichó al delantero Leonardo Vaca.



Vaca, de 26 años, defendió durante tres años los colores de Bolívar (2019-2021), club en el que tuvo poca continuidad para jugar. Su carrera la empezó en Blooming el 2014, al que volvió a jugar entre 2017 y 2019 tras un breve paso por Sport Boys Warnes (2016-2017).

Los inmobiliarios suman un delantero más para la plantilla que dirige el español Miguel Portugal que este año afrontará el campeonato de la División Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Bolivia.

El equipo cruceño, además de Vaca, incorporó al delantero panameño Rolando Blackburn (ex The Strongest) y al ariete Gilbert Álvarez (ex Wilstermann).

También fichó al defensor ecuatoriano Roberto Luzárraga (ex Delfín de Ecuador) y al volante Pedro Azogue (ex Palmaflor) y al mediocampista Hernán Rodríguez (ex Bolívar).

Lea también Fútbol Ocampos vuelve a meter al Sevilla en la pelea por el título del campeonato español El equipo sevillano derrotó este lunes al Cádiz por 1-0 con gol del delantero argentino.

​