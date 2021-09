Royal Pari no se confía del mal momento de Nacional Potosí

Escucha esta nota aquí

Royal Pari marcha en el cuarto lugar, con 35 puntos, y pese a que perdió su anterior partido contra Real Santa Cruz, aún tiene chance de pelear por el título del torneo Único de la División Profesional del fútbol boliviano.

Con el objetivo de no perderle pisada al líder del campeonato, Always Ready, los inmobiliarios solo piensan en sumar las tres unidades este jueves (17:15) cuando reciban la visita de Nacional Potosí, que no atraviesa por un buen momento.

“Es así, pero obviamente no te garantiza nada (el mal momento de Nacional), todos los partidos son diferentes. Esperando que sea un buen encuentro para nosotros y que se queden los tres puntos en casa”, dijo el lateral Marvin Bejarano.

Nacional, que a principios del torneo se encontraba en una posición expectante, bajó al decimosegundo lugar debido a que no gana hace siete fechas. Su último triunfo se registró el 30 de julio, por la fecha 12, cuando superó a San José (0-4) en condición de visitante.

Luego de ese partido empató con Real Santa Cruz, Oriente Petrolero y Palmaflor; y perdió contra Independiente Petrolero, The Strongest, Wilstermann y Always Ready.

Coincidentemente, la última victoria de Royal Pari fue también contra San José (6-1), de local, pero hace solo dos fechas, ya que en la anterior jornada sufrió el duro golpe al perder en la cancha de Real Santa Cruz.

“Ya pasó (Real SC), nadie esperaba ese resultado, pero esto es fútbol, se dio de esa manera y ahora hay que pensar en Nacional Potosí”, agregó Bejarano.

El lateral izquierdo conoce muy bien al técnico del equipo visitante Alberto Illanes, pues fue su entrenador en The Strongest, y sabe cómo plantea los partidos que se juegan en Santa Cruz.

“Sí, obviamente lo sabemos, hemos trabajado con él, pero ahora que ellos no vienen ganando puede que cambien muchas cosas”, finalizó.

FECHA 20

Martes 21 septiembre

Guabirá 15:00 San José

Real Potosí 19:00 Real Santa Cruz

Miércoles 22 septiembre

Blooming 15:00 Real Tomayapo

Palmaflor 18:15 The Strongest

Bolívar 20:00 Aurora

Jueves 23 septiembre

Always Ready 15:00 Oriente Petrolero

Royal Pari 17:15 Nacional Potosí

Wilstermann 19:30 Independiente Petrolero

