Royal Pari se desquitó de la goleada que recibió en La Paz, pero el Tigre se quedó con el trofeo en disputa

Royal Pari se hizo respetar en casa. Goleó este miércoles a The Strongest por 3-0 en partido revancha por la Copa Kalomai, cuyo trofeo quedó en manos del cuadro paceño porque en el duelo de ida, disputado el domingo en la sede de gobierno, ganaron los aurinegros por el mismo resultado.

Por eso el título debió definirse mediante la ejecución de tiros penales, que favoreció a los aurinegros por 4-3.

El segundo encuentro entre estos equipos se jugó en el complejo Kalomai. El delantero hondureño Rubilio Castillo anotó dos goles y uno hizo el ariete brasileño Jefferson Tavares.

Royal Pari mostró un buen juego en esta jornada. En virtud a la dinámica que imprimió fue superior a su rival. Castillo demostró en cada una de sus anotaciones que es un atacante que se maneja muy bien en el área enemiga y que aprovecha los espacios que le concede el rival.

Fue así que abrió el marcador tras un buen pase en profundidad de Luciano Ursino desde la mitad de la cancha para que Esteban Orfano saque un centro al corazón del área donde el hondureño bajó la pelota entre dos zagueros que lo marcaban y fusiló al portero Daniel Vaca.

En el segundo fue una gran definición tras un pase perfecto de Joel Amoroso, que lo dejó de cara al arco.

En el tercero, que Tavares anotó de cabeza, fue una jugada que nació de los pies de Pedro Siles, que proyectado por izquierda sacó un centro, justo para la aparición por derecha de Layonel Figueroa, que de cabeza metió a la pelota al área enemiga e hizo posible que el brasileño confirme la goleada.

El equipo titular de Royal Pari estuvo conformado por Jorge Araúz; Widen Saucedo, Imael Benegas, Guimer Justiniano, Rodrigo Cabrera; Luciano Ursino, Carlos Melgar, Didí Torrico, Esteban Orfano; Joel Amoroso y Rubilio Castillo.

The Strongest lo hizo con Daniel Vaca; Saúl Tórrez, Gonzalo Castillo, Gabriel Valverde, José Sagredo; Diego Wayar, Raúl Castro, Willie Barbosa, Rafiñha; Rolando Blackburn y Jeyson Chura.

Buen triunfo de Royal Pari que el 24 de febrero debutará de local ante Guaraní de Paraguay por la primera fase de la Copa Libertadores.

The Strongest, que jugará la Libertadores desde la fase de llaves, esta vez no pudo contrarrestar el buen desenvolvimiento del dueño de casa. Alberto Illanes puso toda su artillería para este compromiso, pero sus dirigidos no tuvieron buena respuesta en el campo de juego.

