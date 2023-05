10 preguntas y respuestas sobre la influenza

Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero los circulantes actualmente pueden dividirse en dos linajes: B/Yamagata y B/Victoria , señala la OMS.

4.- ¿La influenza afecta a todos por igual? No. Para las personas de alto riesgo, la influenza puede ser una enfermedad grave, hasta mortal. Las personas que se encuentran en este grupo son: personas mayores de 60 años; embarazadas, niños menores de cinco años de edad y personas con enfermedades de base o inmunodeprimidas (con defensas bajas)

Lo primero es acudir al médico, para que confirme el diagnóstico. Autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse, porque puede resultar riesgoso para la salud. Los médicos recuerdan que no se deben consumir antibióticos, porque la influenza está causada por virus y no por bacterias.