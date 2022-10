538 adolescentes menores de 15 años resultaron embarazadas entre enero y julio de este año en Santa Cruz

Unfpa y el Ministerio de Salud realizaron el informe llamado Milena, en el que se concluye que el embarazo en las niñas y adolescentes, que obliga a una maternidad temprana tienen un impacto directo en las posibilidades de desarrollo económico y social de las mujeres . Eso significa que no logran completar la educación, están obligadas a trabajar con bajos ingresos, en el presente y en el futuro.

“Por tal motivo el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana no solo pueden resultar perjudiciales para el desenlace personal de las niñas y/o adolescentes y su entorno familiar, sino que también generan costos a nivel agregado que podrían ser evitados con un programa de prevención de embarazos en adolescentes ”, dice el documento en sus conclusiones.

El costo no es solo para la mujer

Según las estimaciones del estudio, la pérdida correspondiente a la brecha de ingresos asociados al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana (Costo de oportunidad del Ingreso Laboral), es de $us 322,3 millones . En cuanto a las prestaciones de salud asociados al embarazo en adolescentes y maternidad temprana (Gastos de la atención en salud de los embarazos adolescentes), el monto asciende a $us 26,5 millones.

Asimismo, en cuanto a ingresos no percibidos por impuestos directos e indirectos asociados al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana (Ingresos fiscales no percibidos por impuestos), el monto calculado es de $us 66,6 millones.