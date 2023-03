7 hábitos para retardar el deterioro cerebral

Al igual que lo que sucede con aquello que no se usa y se desecha, el cerebro descarta aquellas habilidades y funciones que la persona no usa. Poco a poco puede perder la destreza alcanzada si no se practica. Dado que el cerebro funciona como una red de circuitos neuronales, aquello que no se practica se pierde; el cerebro no toma como prioridad lo que no se usa, explica el neurólogo Erick González.