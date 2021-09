Alergias: conozca los errores en los diagnósticos

Escucha esta nota aquí

Las alergias alimentarias parecen estar en aumento, pero abundan los conceptos erróneos, que a menudo obstaculizan el diagnóstico y tratamiento adecuados de una afección.



Según una investigación reciente, hasta el 35% de las personas se diagnostican erróneamente a sí mismas (o a sus hijos) con una intolerancia o alergia a los alimentos y luego tratan de controlarla por sí mismas en lugar de buscar el asesoramiento médico.

1.- Tengo síntomas después de la comida, por lo que debe ser una alergia

No necesariamente. Las reacciones adversas a los alimentos pueden ocurrir por una variedad de razones, y todas entran dentro del término general “hipersensibilidad alimentaria”.

Esto incluye reacciones que involucran al sistema inmunológico, denominadas alergia a los alimentos, pero también una variedad de otras que no, a menudo llamadas “intolerancia a los alimentos”.

Las reacciones alérgicas que involucran al anticuerpo inmunoglobulina E a menudo se denominan alergias mediadas por IgE (IgE). Estos síntomas suelen aparecer rápidamente después de ingerir el alimento en cuestión y, cuando son graves, requieren atención médica inmediata.

Otras reacciones que involucran al sistema inmunológico (llamadas alergia no mediada por IgE) pueden causar síntomas que son inmediatos o de inicio más lento y de naturaleza más crónica, como enrojecimiento, picazón en la piel, acidez de estómago o diarrea.

Algunos de estos pueden ser similares a los síntomas causados por intolerancias alimentarias.

2.- Puedo hacerme una prueba de alergia

Es probable que una visita a la farmacia o una búsqueda en línea para obtener un diagnóstico te deje con una factura y una larga lista de alimentos que están causando tus síntomas.

La única prueba de alergia basada en evidencia disponible actualmente es para la alergia IgE (reacción inmediata).

Estas son pruebas de punción cutánea y análisis de sangre de IgE específicos. Una “prueba de provocación alimentaria”, en la que se administran dosis precisas y crecientes del alimento sospechoso, se considera el mejor método de diagnóstico de alergia alimentaria. Esto debe ser realizado por un profesional médico con experiencia en alergias. Entonces, si estás preocupado por tus síntomas, habla con tu médico general.

3.- Controlar mi eczema

Es poco probable. La comida no causa eczema y hay muchos desencadenantes ambientales implicados en los brotes, lo que dificulta determinar si eliminar alimentos específicos realmente está ayudando.

Algunas personas con eczema atópico pueden necesitar evitar ciertos alimentos debido a la alergia alimentaria IgE de inicio rápido y potencialmente grave.

Además, la exclusión de alimentos específicos puede ser beneficiosa para algunos y puede implicar una alergia alimentaria no IgE.

Sin embargo, esto requiere una evaluación cuidadosa si crees que tu tratamiento actual para el eczema no la mantiene bajo control.

4.- Las advertencias de “puede contener” están ahí para proteger a los fabricantes

La redacción de las advertencias no está estandarizada y no da una indicación del nivel de riesgo. Por lo tanto, tal vez no sea sorprendente que este tipo de advertencia sea visto con sospecha por algunos mientras que es una causa de angustia para otros, particularmente aquellos con alergia a IgE potencialmente severa donde incluso cantidades muy pequeñas de un alimento específico pueden causar síntomas inmediatos.

5.- Alergia a los alimentos: solo necesitas evitar el alimento desencadenante

Muchas personas que siguen dietas restringidas no estarían de acuerdo.

No solo existe un riesgo nutricional potencial, la exclusión de ciertos alimentos requiere una planificación cuidadosa y una vigilancia constante.

Para aquellos con alergia a la IgE de inicio rápido en particular, donde la exposición accidental al alimento desencadenante puede causar síntomas severos, esto puede resultar en una ansiedad considerable.

De hecho, existe evidencia de que tener una alergia alimentaria potencialmente grave tiene un efecto perjudicial sobre la calidad de vida en términos de salud.

Por lo tanto, es imprescindible un asesoramiento adecuado y una gestión adecuada. Con una gran cantidad de información disponible gracias principalmente a fuentes en línea, es más importante que nunca asegurarse de utilizar fuentes creíbles y confiables y buscar el asesoramiento y el tratamiento médicos adecuados si te preocupan los síntomas relacionados con los alimentos.