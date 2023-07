Alerta epidemiológica: conozca los síntomas y la forma de contagio del coqueluche

El coqueluche es altamente contagioso por gotitas de saliva , el caso primario puede transmitir 15 a 17 casos secundarios, pero esto dependerá del huésped y su estado inmunológico. Es frecuente los brotes dentro de la familia, guarderías o lugares de trabajo si no se tienen medidas de bioseguridad adecuadas.

El avance de las vacunas ha frenado, durante años, la incidencia de la tosferina. Desde 2013 comenzó a elevarse el número de casos sospechosos, se confirmaron 8 casos en 2017, 3 en 2018 y 8 casos en 2019 y 2020. En 2021 no hay datos de casos confirmados y en 2022 se confirman 4. “Es por eso que el incremento de casos en esta primera mitad del 2023 alerta y activa la contingencia”, explica la académica.

Las normas de bioseguridad ya son de público conocimiento. El coqueluche no es una enfermedad exclusiva de los niños, la pueden padecer a cualquier edad y se ha visto que los contagios también pueden venir de los adultos con cuadros más leves. Todo paciente con síntomas respiratorios debe recordar las medidas aprendidas durante la pandemia: la forma correcta de estornudar y toser, lavado de manos, uso de alcohol en gel y barbijo si está en ambientes cerrados.

Finalmente, sugiere evitar los espacios que presenten aglomeraciones, como pueden ser los centros educativos. Y, si los estudiantes presentan síntomas respiratorios, no enviar al colegio a los niños para evitar la propagación.

Finalmente, "durante el confinamiento, muchos niños no recibieron su esquema de vacunación algunos ni lo iniciaron y estamos comenzando a ver las consecuencias” afirma Saucedo. Recalca que la responsabilidad no es solo del sistema de salud si no de todos como ciudadanos.