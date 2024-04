Una buena alimentación y actividad física ayudan a prevenir diferentes tipos de cáncer

La información sobre la prevención del cáncer evoluciona constantemente. Sin embargo, es un hecho que el estilo de vida afecta las probabilidades de tener cáncer. Los siguientes consejos te ayudarán a prevenirlo: 1 No fumar: Se ha vinculado fumar con varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello del útero y riñón. Incluso inhalar humo de segunda mano podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. 2 Tener una dieta saludable:

a. Consume muchas frutas y verduras. Basa tu dieta en frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal, como granos o cereales integrales y frijoles. Come alimentos más ligeros y magros al elegir menos opciones altas en calorías. Limita los azúcares refinados y las grasas de origen animal.



b. Si bebes alcohol, que sea con moderación. El alcohol aumenta el riesgo de tener diferentes tipos de cáncer, como cáncer de mama, de colon, de pulmón, de riñón y de hígado. Cuanto más alcohol bebes, más aumenta el riesgo.

c. Limita las carnes procesadas. Comer carne procesada a menudo puede aumentar levemente el riesgo para ciertos tipos de cáncer.



3 Mantener una vida activa: Mantener un peso saludable podría reducir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el de mama, próstata, pulmón, colon y riñón.



La actividad física también contribuye. Además de ayudarte a controlar tu peso, la actividad física por sí sola podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de colon.



4 Protégete del sol

El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes y uno de los más prevenibles. Prueba estos consejos:



a. Evita el sol del mediodía. Mantente alejado del sol de 10:00 a 16:00, cuando los rayos del sol son más fuertes.



b. Quédate en la sombra el mayor tiempo que puedas.



c. Cúbrete la piel. Cúbrete la cabeza y usa anteojos de sol.



d. Usa protector solar. Usa un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de al menos 30, incluso en días nublados. Vuelve a aplicarlo cada dos horas, o con más frecuencia si estás nadando o sudando.



e. Evita las camas y las lámparas solares. Pueden causar el mismo daño que la luz solar.



5 Asegúrate de haberte vacunado contra la hepatitis B y el Papiloma virus humano.