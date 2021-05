Beneficios de consumir vitamina C

Escucha esta nota aquí

Debido a los cambios de clima constantes, las personas están más propensas a enfermar por infecciones comunes como la gripe o el resfrío común, actualmente más de 200 virus pueden causar los síntomas del resfriado y éstos síntomas varían de acuerdo al sistema inmunológico de las personas, es decir, a como se alimenta y el tipo de vida que usualmente tienen. Por ello es muy importante incluir en la dieta alimentos ricos en vitamina C como son los cítricos, la papaya, el melón, el kiwi y otros para promover un sistema inmune saludable.

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se absorbe muy bien pero rápidamente se elimina a través de la orina, por eso no solo hay que incluirla en la dieta con las frutas y verduras, sino que también es necesario incluirla en una forma farmacéutica para asegurar mejores resultados. La vitamina C es un poderoso antioxidante que podemos tomar todo el año para prevenir los efectos de la contaminación evitando así los radicales libres que son las causas del envejecimiento y enfermedades degenerativas.

Hay algunas personas que necesitan más vitamina C que otras, por ejemplo las personas que necesitan desintoxicar su organismo requieren una dosis extra de vitamina C, los que fuman necesitan tres veces más que una persona que no lo hace, así también las personas que realizan ejercicios requieren de dosis extras de vitamina C no solo por la oxidación que tienen a consecuencia del ejercicio, sino también porque la vitamina C sintetiza colágeno y ayuda en la lubricación de sus articulaciones. De la misma manera estudios indican que la vitamina C previene de diversos tipos de cáncer al ser un excelente antioxidante.





Los beneficios de la vitamina C, entre otros son:

Fortalece el sistema inmune

Previene y acorta los resfríos

Estimula a nuestro cuerpo a la producción de colágeno

Ayuda en la cicatrización de heridas

Ayuda en la absorción del hierro

Vitamin C de Terbol viene en varias presentaciones de acuerdo a la necesidad y edad de la persona.

Vitamin C comprimido de 500 mg y 1 g.

Vitamin C de 1g y 2g en tabletas efervescentes.

La ventaja de Vitamin C efervescente radica en su delicioso sabor, de tal manera que el paciente guste de tomar su vitamina todos los días.