Besos, sus beneficios y cuidados

BESOS Y LA CAVIDAD BUCAL



Kirshenbaum indica que en un beso largo permite probar el sabor de la otra persona, dado que la lengua está diseñada para recopilar esa información, a través de las papilas.



En coincidencia con Demirjian, Méndez hace referencia a que, en un beso de pareja, se produce intercambio de saliva y que, al suceder esto, también se intercambian bacterias, que pueden resultar en una mejora del sistema autoinmune.



Kirshenbaum cita al Dr. Owen Hendley del Baltimore City College, que determinó que 278 colonias de bacterias podrían pasar entre besadores, aunque más de 95% eran del tipo inofensivo.



Sin embargo, si bien el intercambio de saliva puede ser, hasta cierto punto, positivo, la odontóloga Tatiana Forteza manifiesta que se debe cuidar la higiene bucal, porque puede ocurrir que una de las dos personas, o ambas, tengan caries pequeñas, o más grandes, con cavidades abiertas en los dientes, o una lengua sucia. La odontóloga señala que es importante la higiene de la lengua, del paladar y de las encías, que debe formar parte de la rutina de aseo bucal. La lengua acumula placa bacteriana, y en ella también se forma el sarro. De modo que, pese a haberse lavado los dientes, si la persona no se asea la lengua, tanto la placa bacteriana, como el sarro se transferirán a los dientes. Indica que, lo ideal, es cepillarse los dientes después de cada comida y antes de dormir.



Mientras la persona duerme, no produce saliva, al contrario de lo que sucede durante su vigilia. Si se duerme sin haberse cepillado los dientes, se deja el camino libre a las bacterias, que estarán a sus anchas durante las horas que esta duerma.



Forteza expone que saliva es importante porque ayuda a formar el bolo alimenticio -mientras se mastica- y favorece a la buena digestión, también lubrica la cavidad bucal y mantiene las encías sanas. La falta o el exceso de saliva pueden generar sarro, lo que no solo daña los dientes sino también las encías. Detalla que, una vez que las encías se dañan, ya no se regeneran, por lo que es importante realizar un tratamiento para esta enfermedad llamada periodontitis. Si el sarro avanza, la encía pierde la capacidad de sostener el diente, lo que provoca que, en un inicio, esté ‘suelto’ y, en el peor de los casos, se caiga.