Cachorros en casa: cinco consejos para cuidarlos y estimularlos durante sus primeros meses de vida

Seguro has escuchado decir que hasta que tu cachorro no cumpla los 4 meses de edad no debería salir a la calle, ya que se expone a enfermedades, pero mi concepto al respecto es que si estás siguiendo adecuadamente el plan de vacunación y guardas los cuidados necesarios (como que no ingiera pasto o heces de otros perros) deber sacar a tu cachorro a pasear, para que forme buenos hábitos de socialización. Después de los 4 meses quizás sea un poco tarde para esto.