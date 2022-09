Celulares para matar el tiempo

Si durante cuatro horas no nos contesta una persona que nos importa, empieza a generarse angustia. La famosa frase: me clavó el visto. Eso tiene mucho de “no me quiere”. Esta velocidad arrastra a que haga falta una suerte de respuesta instantánea. Yo aprieto el botoncito y tiene que venir algo inmediato. Una jovencita o un joven enamorados, si durante mucho tiempo no les contestan, siente el rechazo. Produce, digamos, fragilidad narcisista.