Cistitis, la dolorosa enfermedad que continúa siendo mal diagnosticada y mal tratada

Un cultivo de orina detectó una infección del tracto urinario (ITU). “Ni siquiera sabía que había algo llamado ITU “, dice Wairimu. Le recetaron un antibiótico de amplio espectro durante siete días y le dijeron que bebiera mucha agua para eliminarla. Pero los síntomas siguieron apareciendo, a veces más fuertes. El dolor en la espalda se extendió a su abdomen. Se sentía cansada constantemente, pero le resultaba incómodo acostarse. “Tienes esa sensación de que tienes que ir al baño”, explica. Y la incapacidad para dormir empeoró la fatiga, lo que dificultó cumplir con su ajustado horario de trabajo. Wairimu siente que sus médicos no la escucharon. Le dijeron que sus infecciones urinarias podrían deberse al sexo, aunque no estaba teniendo relaciones sexuales. Wairimu simpatiza con los seis médicos que vio a lo largo de los años, quienes cree que no tenían suficiente capacitación en infecciones urinarias recurrentes. Así que tuvo que buscar su propia información, rastreando en internet, donde encontró historias de personas en situaciones similares. Esto la llevó al grupo de defensa de pacientes Live UTI Free (“Vive libre de ITU”), donde ahora trabaja. Frustración Wairimu comenzó a cambiar su dieta para ver qué mantendría sus síntomas a raya. Cuatro años después, el problema no ha desaparecido, pero los síntomas son más manejables. Hacer consultas médicas una tras otra. No ser tomado en serio. Tratamientos que funcionan solo a corto plazo, si es que funcionan. Estas son las experiencias compartidas por Wairimu y otras personas que experimentan “ITU complicadas”, definidas como aquellas que conllevan un mayor riesgo de fracaso del tratamiento, con un estimado de 250.000 casos por año solo en Estados Unidos. Infección poco comprendida Los síntomas de una ITU incluyen dolor o ardor al orinar, ganas frecuentes o repentinas de orinar, orina turbia, con sangre o maloliente, dolor en la espalda o en la parte inferior del abdomen y fiebre o escalofríos. Son especialmente frecuentes entre las mujeres jóvenes sexualmente activas y las posmenopáusicas, dice Rohn. La genética, las hormonas y la anatomía entran en juego. Las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas porque tienen uretras más cortas que los hombres y, por lo tanto, las bacterias pueden llegar a la vejiga con más facilidad. Si bien las ITU se clasifican como una enfermedad infecciosa, no son contagiosas. Sin embargo, la bacteria responsable puede transmitirse de persona a persona durante las relaciones sexuales. Pero los hombres pueden contraer una ITU especialmente cuando son mayores. En los geriátricos, las infecciones urinarias son el tipo de infección más común. Parte de “ser mujer”

Debido a que las infecciones urinarias son comunes y generalmente no presentan complicaciones, muchos médicos las descartan como una parte normal de ser mujer. Pero con esa actitud se corre el riesgo de banalizar los casos más graves, que son numerosos.



Una estimación es que, al igual que Wairimu, el 25% de las mujeres con al menos una infección urinaria tendrán infecciones urinarias recurrentes: al menos dos en seis meses o tres al año. Muchas tienen aún más.



Además de las infecciones urinarias recurrentes, cada vez hay más conciencia de las infecciones urinarias crónicas, a veces denominadas infecciones urinarias a largo plazo o incrustadas.



Esencialmente, algunas personas viven con síntomas constantemente. Sin embargo, casi no hay reconocimiento oficial de esta condición.



Detección



Incluso las infecciones urinarias relativamente sencillas se pasan por alto. Los métodos típicos para diagnosticar infecciones urinarias son pruebas de orina con tiras reactivas y cultivos de orina, pero estos no son lo suficientemente sensibles como para ser confiables.



En cambio, las pruebas moleculares de nueva generación son casi demasiado sensibles y detectan cualquier patógeno incluso si no está relacionado con el problema. Pero son caros.



Las pruebas de orina tradicionales son baratas, pero a menudo son engañosas.



“La gente no se da cuenta de que las infecciones bacterianas son muy peligrosas si no se tratan adecuadamente”, explica.



Estas infecciones pueden ser no solo peligrosas, sino que también pueden dañar profundamente la vida personal y profesional de las personas afectadas.



Para las infecciones urinarias recurrentes, los pacientes a menudo se tratan con ciclos más prolongados de antibióticos. En respuesta a la pérdida de efectividad de los antibióticos, los investigadores están tratando de reutilizar los medicamentos existentes o aumentar su penetración en los tejidos donde se necesitan.



Mientras tanto, una mayor conciencia sobre las ITU, y la voluntad de tomarlas en serio, podría ayudar a aliviar el sufrimiento de mujeres como Wairimu y Andrew, que han tenido que luchar durante años para encontrar respuestas.