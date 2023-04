Cocaína: cómo superar la adicción

Por WEBCONSULTAS





Como cualquier tratamiento de desintoxicación de drogas, la adicción a la cocaína debe ser manejada por un especialista que supervise el proceso y, sobre todo, ayude a prevenir una posible recaída, algo muy frecuente en el caso de esta sustancia, que aporta dopamina al cerebro, y cuya fase de abstinencia es especialmente difícil y va acompañada de experiencias propias de la fase eufórica de temblores, irritabilidad, estados ansiosos, y de los efectos de la droga en la fase depresiva posterior, con somnolencia, decaimiento y agotamiento.



El tratamiento se debe de realizar en centros especializados y, en ocasiones, requiere del internamiento del paciente con el objetivo de cambiar su ambiente, reeducar sus hábitos de vida, y ayudarle a que recupere la escala de valores que ha ido perdiendo con la dependencia.



Los efectos de la abstinencia física son pasajeros, pero no así la abstinencia sicológica, responsable del gran índice de recaídas, debido a la cantidad de creencias falsas y automentiras que se ha ido contando y creyendo la persona durante todo el proceso de la adicción: ‘no me imagino una noche de juerga sin cocaína’, ‘la necesito para estar al mil por mil’, ‘esto lo puedo dejar cuando quiera’.



Técnicas para superar la adicción a la cocaína



La terapia sicológica va a estar orientada en primer lugar a que la persona consiga dejar la adicción, y para ello se emplean técnicas como:



Técnicas conductuales dirigidas a la deshabituación y a romper los lazos con los lugares y personas que le han suscitado y acompañado en el consumo de la cocaína, con el fin de prevenir futuras recaídas.



Técnicas de reestructuración cognitiva, a través de las cuales se enseña a la persona a darse cuenta de los pensamientos e ideas incorrectas del tipo ‘necesito la droga para sentirme bien’ o ‘no puedo vivir sin la droga’, para una vez identificado cambiar este modo de pensar por pensamientos positivos y correctos como ‘puedo vivir y disfrutar sin consumir droga’ o ‘yo soy el que decido sobre mi vida’.



Técnicas de control de la frustración, ya que es precisamente la inmediatez del falso placer de la cocaína lo que la ha convertido en tan adictiva, es por ello que la persona debe de aprender a esperar, a esforzarse por conseguir las metas, y en ocasiones a no lograrlo, tal y como sucede en la vida cotidiana con aquello que queremos.



Técnicas de relajación, debido a los altos niveles de ansiedad que experimentan estas personas, y que va a reflejarse tanto en su forma de pensar como de comportarse con los demás, por lo que requiere de una reeducación para que sea congruente con la situación.



Técnicas de inteligencia emocional, porque la persona ha experimentado muchos cambios emocionales asociados al consumo de cocaína y suele tener la creencia de que su cuerpo es un descontrol, por lo que es preciso enseñarle a detectar cuándo se producen alteraciones emocionales y cómo compensarlas para adecuarlas a cada momento.



Estas terapias van a conllevar, tanto sesiones de entrenamiento individual, como terapia de grupo y, cuando así lo considere el sicólogo, incluso terapia familiar, todo ello con el objetivo de que la persona comprenda y aprenda a vivir sin las drogas.







Persona adicta en tratamiento sicológico



Existen diversas técnicas sicológicas que pueden ayudar al adicto a reengancharse a la sociedad.







Segunda fase



En una segunda fase del tratamiento sicológico se emplean técnicas orientadas a la inserción de la persona a la vida cotidiana, dejando atrás la adicción y todas las consecuencias negativas que la dependencia de la droga ha acarreado en su vida, para lo cual se emplean técnicas como:



Técnicas de autoestima, ya que la persona una vez desintoxicada se da cuenta de todo el dolor que ha provocado en los demás y se siente mal por ello; además, cuando quedan secuelas externas de su adicción, baja su autoimagen, por lo que hay que trabajar para equilibrarlo y que la persona tenga herramientas para afrontar el día a día.



Técnicas de reinserción, sobre todo en los casos crónicos, donde la persona ha pasado tanto tiempo con su adicción que ha perdido su trabajo y se ha desactualizado, por lo que hay que ayudarle a poder recuperar su estatus laboral sin que eso le ponga en riesgo de volver a recaer en el consumo.



Una dificultad añadida es cuando la persona adicta además ha estado consumiendo otro tipo de sustancias tóxicas o alcohol. En ocasiones, y una vez superada la adicción, las personas necesitan someterse a cirugía para solventar los problemas asociados al consumo habitual de la cocaína.



A pesar de las dificultades que se pueden encontrar, el mensaje positivo que deben conocer tanto la persona adicta a la cocaína como sus familiares es que con el tratamiento adecuado se sale de las drogas y se puede llegar a superar esta situación de dependencia.