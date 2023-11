¿Cómo alimentarme durante la menopausia?

Msc Rita Medina

Nutricionista



A pesar de estar envuelta en cierto aire de misterio y aprehensión, la menopausia es una realidad fisiológica natural: después de años de actividad, los ovarios dan por terminado su trabajo y la mujer deja de menstruar. Los periodos de pre y posmenopausia son periodos de muchos cambios fisiológicos y hormonales en la mujer. No es una enfermedad sino un proceso normal. Lo que no necesita padecer es el indeseable acompañamiento de oleadas de calor, insomnio, sentimientos de desvalorización, depresión, etc.