¿Cómo cuidar los oídos? audífonos, higiene y otros factores

La exposición de varias horas al día y de manera cotidiana y a un volumen elevado es perjudicial, señala Vincenti. Aconseja escuchar música con audífonos entre 30 y 40 decibeles. La fonoaudióloga sugiere reducir el uso de audífonos a 30 minutos, en un volumen bajo e ir intercalando el oído derecho con el izquierdo. Terán aconseja usar los auriculares siguiendo la regla del 60/60: escuchar con auriculares a un volumen no superior al 60% durante no más de 60 minutos al día. Sugiere los auriculares tipo gammer, que se colocan sobre la oreja.

Si la persona tiene dificultad para comprender a otros, debe pedir que le repitan las frases, o si otras personas le indican que está escuchando música o el televisor a un volumen muy alto, son algunas de esas señales. Giraldo detalla que el dolor, la salida de algún líquido del oído, molestia o picazón en éste, son motivos para acudir a la consulta médica . Recomienda no dejar pasar estas señales, porque pueden provocar mayores problemas si no son atendidos.

En el caso de los bebés, si los padres notan que no reaccionan ante ruidos fuertes o no se sorprenden con sonidos altos. También si ven algún retraso en el desarrollo del lenguaje del niño, si este no puede decir ninguna palabra para comunicarse o si no entiende cuando otros le hablan.