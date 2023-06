Cómo encarar la educación sexual

Los adolescentes bolivianos comienzan su vida sexual activa, a partir de los 13 años de edad, de acuerdo con estadísticas que son citadas por las sexólogas Marion Schulmeyer y Teresa Méndez. El dato puede alarmar a los padres, pero esta no es, necesariamente, una realidad para cada uno de los adolescentes, y puede ser una decisión que ellos pospongan para cuando se consideren listos, si es que cuentan con la información y el diálogo adecuados dentro de la familia, en primera instancia, y la guía profesional, en segunda.

Schulmeyer, Decana de la Facultad de Humanidades de la UPSA, manifiesta que la educación sexual en la familia es muy importante, porque es en la familia donde: se transmiten valores, se aprenden formas de relacionarse con los demás, formas de comunicación, de autocuidado, etc.

Schulmeyer manifiesta que el componente morboso lo ponen los adultos; invita a los padres a cuidarse de no transmitirlo a los hijos. Méndez indica que hablar sobre sexualidad debe ser una “charla de almuerzo”, con claridad, sin asco ni vergüenza.

Que un adolescente tenga una vida sexual activa sí debe preocupar a sus, padres, señala Schulmeyer porque, debido a que el cerebro no termina de formarse hasta los 25 años , los adolescentes no son igual de capaces que un adulto de medir las consecuencias de sus actos.

Méndez señala que esta es solo una pequeña parte de la educación sexual que, en su visión integral, aborda temas, como el desarrollo de autoestima, el deseo, la identidad de género e identidad sexual. Sin embargo, cuando toca hablar de prevención del embarazo y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) expresa que es necesario conocerlos y recibir una guía profesional.

Se refiere al preservativo como la principal barrera para evitar embarazos e ITS, pero recuerda que no basta con tener acceso a ellos, sino que es necesario saber usarlos. También sostiene que el uso del preservativo no es solo una responsabilidad del varón.