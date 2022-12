Cómo evitar el estrés en las fiestas de fin de año

Liliana Rueda y Jesús Zúñiga señalan que, al finalizar el año, las personas suelen enfocarse en aquello que no pudieron lograr, lo que provoca frustración y tristeza; en cambio, sugieren enfocarse en lo positivo, en los logros obtenidos, en los éxitos y, de aquellas situaciones no tan afortunadas, encontrar aquello que se hubiera aprendido.

Rueda manifiesta que es necesario dejar de idealizar las cosas y las vivencias; pone como ejemplos el matrimonio y el dinero como indispensables para ser felices, lo que, ante rupturas o carencia, ocasiona que las personas experimenten infelicidad; aconseja observar la realidad, la vida como suma de cosas buenas y malas; pero también de encontrar aspectos positivos dentro de vivencias desafortunadas o difíciles, por ejemplo: la valentía de tomar decisiones, el coraje para hacer cosas diferentes, etc.

Como diría Freud en Un cuento de Navidad: “… toda fiesta celebra a la vez un duelo y un pacto. El primero es por algo perdido: los que no están, lo que no se logró. Y el pacto es un arreglo con la divinidad, sea Dios, la vida, la contingencia, el estado de cosas, lo irremediable, lo imposible, etcétera”.

Cada familia tiene una dinámica particular y cuando el pilar, la persona que organizaba los festejos navideños o de fin de año, no está más, todo sufre cambios, que pueden ser traumáticos. Zúñiga señala que deben realizarse nuevas dinámicas; indica además, que, suele ser el hijo o la hija mayor, quien toma la posta pero, por supuesto, ya no es igual, dado que esa persona le imprime su carácter.