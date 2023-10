Cómo evitar muertes maternas

Sin embargo, al no ocurrir dentro del tiempo establecido por la OMS no habían sido parte de los indicadores oficiales, lo cual podría dificultar conocer la verdadera magnitud del problema. De esta manera, registrar adecuadamente la mortalidad materna es fundamental para detectar qué factores contribuyen a su ocurrencia.

“En el hospital, el 100% de las pacientes que manejamos son de alto riesgo y cuando en retrospectiva les preguntamos: ‘¿te querías embarazar?’, 50% me responde que no o que al menos no fue planificado. Creo que ahí es donde debemos incidir: en la educación desde niños y adolescentes, sobre la planificación”.