Cómo prevenir la hipertensión

El 30% de los casos de hipertensión arterial están causados por un consumo excesivo de sal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta enfermedad afecta al 18% de los adultos en las Américas, es decir 180 millones de personas, según Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Con ocasión del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo, Barbosa dio un mensaje para promover su prevención, así como para mejorar el diagnóstico, la atención y el tratamiento de la hipertensión, que es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, las que, en las Américas, ocasionan alrededor de 2 millones de muertes prematuras cada año.



Rosa Castedo, presidenta de la Sociedad Boliviana de Cardiología, señala que en Bolivia la prevalencia de la hipertensión es del 18%, pero en Santa Cruz la cifra sube al 22%.



La hipertensión es una de las llamadas enfermedades silenciosas, pues no suele presentar síntomas. Esto es un problema, porque los pacientes no se tratan y, al agravarse, puede ocasionar otras afecciones. La OMS calcula que el 46% de los adultos hipertensos desconocen su diagnóstico. La hipertensión no controlada puede producir infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca e ictus o embolia.