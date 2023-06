¿Cómo prevenir las infecciones urinarias?

No refresco, no gaseosas. En lo posible, agua. Si bien es una recomendación recurrente de los médicos, en la práctica muchas personas aún no establecen este hábito.

Retener la orina en ocasiones, por estar en el automóvil o no tener acceso a un baño no es perjudicial, siempre y cuando no se convierta en una práctica habitual. No obstante, permanecer fuera de casa durante todo el día y no orinar hasta el regreso puede propiciar infecciones y constituir un factor de riesgo.