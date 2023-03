Conoce los 5 factores que afectan tu peso

El programa de la BBC The Truth About Obesity (“La verdad sobre la obesidad”) descubrió cinco factores que pueden estar afectando tu peso.



1. Microbios intestinales



Gillian y Jackie son gemelas. Pero hay algo que, a simple vista, las diferencia. Una de ellas pesa 41 kilos más que la otra. La flora intestinal está estrechamente relacionada con nuestro peso. Spector cree que muchas de las diferencias de peso se deben a los diminutos organismos (microbios) que viven en las profundidades del intestino. “Cada vez que comes, alimentas cien billones de microbios. Nunca cenas solo”, dice. “Cuanto mayor es la diversidad, más flaca es la persona. Si tienes sobrepeso, tus microbios no son tan diversos como deberían ser”, señala. Tener una dieta sana y variada, rica en diferentes fuentes de fibra, ha demostrado ser clave para crear una gama muy diversa de microbios intestinales.



Entre las buenas fuentes de fibra dietética están: Los cereales integrales para el desayuno. Las frutas, incluidas las bayas y las peras. Las verduras como el brócoli y las zanahorias. Los frijoles. Las legumbres. Las nueces



2. La lotería de genes



Nuestros genes influyen en cómo quemamos las calorías.



Los científicos de la Universidad de Cambridge creen que la variación de los genes que heredamos tiene un efecto de entre 40% y 70% en nuestro peso.



“Es una lotería”, señala la profesora Sadaf Farooqi. “Ahora está muy claro que los genes están involucrados en la regulación de nuestro peso y si usted tiene una falla particular en algunos genes, eso puede ser suficiente para estimular la obesidad”.



Los genes también pueden afectar la forma en que quemamos calorías y si nuestros cuerpos pueden manejar la grasa de manera eficiente.



3. El truco de la hora



El doctor James Brown, quien es experto en obesidad, señala que mientras más tarde comamos, más probabilidades hay de que subamos de peso. No porque estemos menos activos en la noche, como comúnmente se cree, sino debido a nuestros relojes internos.



“El cuerpo está programado de tal manera que manejamos con mayor eficiencia las calorías durante el período diurno, cuando hay luz, que cuando es de noche, cuando es oscuro”, explica.



Durante la noche, a nuestros cuerpos les cuesta digerir las grasas y los azúcares. Por lo que consumir la mayor parte de las calorías antes de las 19:00 puede ayudar a perder peso.



Saltarse el desayuno o simplemente comerse una tostada no es una opción para el doctor Brown.



Una mejor alternativa es comer algo con muchas proteínas y algo de grasa así como también carbohidratos. Huevos en pan tostado integral es un buen ejemplo. Eso te hará sentir más lleno por más tiempo. En el almuerzo come algo sustanciosamente nutritivo y para la cena deja algo más liviano.



4. Engaña a tu cerebro