Conozca la nueva terapia celular para tratar la insuficiencia cardiaca

Los autores de este relevante ensayo clínico han demostrado que un tipo de célula inmunomoduladora especial llamada MPC (células precursoras mesenquimales ) desarrollada por Mesoblast Inc. tiene el potencial por primera vez de abordar un factor importante que contribuye a la insuficiencia cardíaca: la inflamación.

La activación de estas vías favorece que la enfermedad avance y que en ocasiones los pacientes tengan que ser hospitalizados; además, las tasas de mortalidad también son altas. El mecanismo de acción único de MPC constituye un enfoque alternativo que potencialmente puede reducir de manera significativa la elevada mortalidad, según muestran los resultados del estudio, que se han publicado en el Journal of the American College of Cardiology.