Consejos para evitar incidentes con fuegos artificiales

Al momento de comprarlos

Mantenerlos en un lugar seguro

Al momento de manipularlos

8. Por ningún motivo, se debe prender pirotecnia en las manos ni dentro de ningún objeto como frascos, latas o botellas.



9. En caso de que no explote, no se debe tocar estos aparatos. Aunque parezca que la mecha está apagada o no funciona, se las debe mojar con abundante agua y alejarse.



10. Y por último y no menos importante, no permitir que los niños manipulen productos pensados para adultos.