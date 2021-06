Covid-19: Ministerio de Salud avisa que en el feriado de Corpus Christi no habrá vacunación

Escucha esta nota aquí

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, informó que el jueves 3 de junio, feriado de Corpus Christi, los puntos masivos de vacunación instalados por el Ministerio de Salud y Deportes, no atenderán debido a que las infraestructuras de las instituciones donde se realiza la inmunización estarán cerradas.



“El Comité de vacunación que tiene el departamento de La Paz ha determinado que no se atenderá en los puntos de vacunación masiva en el feriado de Corpus Christi y por ende, la medida abarca todo el país, esto porque la infraestructura no es nuestra, es privada y ello hace que su personal descanse”, aclaró la autoridad.



Los puntos de vacunación masiva fueron habilitados por el Gobierno nacional en convenio con universidades públicas y privadas, además de instituciones educativas policiales y castrenses.



En ese sentido Hidalgo enfatizó que solo durante el feriado católico la vacunación se paralizará y los demás días volverán a atender con normalidad.



“Es necesario aclarar que solo por el feriado no habrá vacunación y no porque no existan vacunas, sino porque la infraestructura de esos puntos estará cerrada al ser privada, pero los demás días la vacunación será normal”, complementó.