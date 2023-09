Creatinina: ¿cómo bajar los niveles?

Los síntomas de un exceso de creatinina en sangre no suelen ser evidentes por sí mismos, pero pueden estar relacionados con la afección subyacente que está causando la elevación de los niveles de creatinina. Estos son algunos síntomas que pueden indicar que una persona tiene un exceso de creatinina:

Bebe suficiente agua (entre 1,5 y 2 litros al día). Es cierto que las personas con enfermedad renal no pueden tomar muchos líquidos, pero la escasez de fluidos y la deshidratación elevan los niveles de creatinina. Disminuye el consumo de proteínas, especialmente las procedentes de la carne roja. En su lugar, puedes optar por carnes magras, como pollo, pavo, o conejo, y pescados blancos.

Ingiere más fibra alimentaria, que no solo equilibra el sistema digestivo, sino que también contribuye a reducir los niveles de creatinina. De hecho, un estudio publicado en The European Journal of Clinical Nutrition reveló que las dietas ricas en fibra ayudaban a disminuir los niveles de creatinina en los pacientes con insuficiencia renal crónica.