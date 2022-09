Cronoterapia: los relojes invisibles

Paralelamente, investigaciones llevadas a cabo sobre animales y luego sobre humanos han revelado que este ritmo no era solamente una respuesta al mundo exterior, como la sucesión del día y la noche.

No obstante, de manera general, “aún tenemos por delante el desafío de poner en práctica en la realidad médica estos conocimientos sobre el rol de los relojes circadianos” advirtieron el año pasado los investigadores Ravi Allada y Joseph Bass, en el New England Journal of Medicine.