¿Cuál es la diferencia entre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al trigo?

El término sensibilidad al gluten es, en realidad, el mismo que enfermedad celíaca, y la idea de que hay personas sensibles a la gliadina que no padecen enfermedad celíaca es muy controvertida. Lo mismo se aplica al término ‘alergia al trigo’.

Si bien la causa de estos síntomas no está clara, existe evidencia que sugiere que algunos de estos síntomas pueden deberse a los carbohidratos, llamados fructanos (que también se encuentran en el trigo), que a algunas personas les resulta difícil digerir.

En teoría, la avena no debería ser un problema, pero hay evidencia de que la avena puede contaminarse con el trigo durante la molienda y la preparación, por lo que muchos recomiendan excluir también la avena.

Hoy en día, muchas personas con enfermedad celíaca son detectadas debido a anemia leve, osteopenia, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, infertilidad y otros problemas, aunque tengan pocos o ningún síntoma

gastrointestinal.



¿Es beneficioso para la salud no consumir gluten si no tiene alergia o intolerancia?



Puede haber beneficios al no consumir gluten, pero ha sido difícil demostrarlo en estudios grandes.