Cuántas bananas deberías comer al día y los sorprendentes beneficios para la salud que desconocías

Las frutas son alimentos ideales que aportan numerosas vitaminas y minerales, así como antioxidantes y otros nutrientes vitales para la salud física y mental. Y una de las más requeridas es la banana. Una de las frutas más frecuentes en las casas, fáciles de comer y apetecidas tanto por niños como por deportistas, la banana es un alimento con alto valor nutricional, que se ajusta a todo tipo de dietas. Beneficios de la banana para la salud La banana y el plátano representan una importante fuente de pectina, un tipo de fibra que apoya las funciones digestivas del cuerpo. “Una banana de tamaño mediano proporciona alrededor de 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio. Son una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular”, resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic. Además, amplía, ayuda a prevenir los calambres musculares después del ejercicio. También proporciona una buena fuente de vitaminas C y B6, así como de magnesio. Respecto a los micronutrientes, uno de los más importantes es el potasio, mineral que ayuda a reducir la presión arterial. Algunos de los principales beneficios que le brinda al organismo son los siguientes: Regula el tránsito intestinal La mayor parte del contenido de esta fruta es fibra, lo que colabora con los procesos digestivos y de tránsito intestinal, sumado a ejercicio y beber agua, indica el portal Mejor con Salud. A su vez, contiene almidón resistente, un tipo de carbohidrato complejo que no se ve afectado por la digestión, por lo que puede llegar hasta el intestino, donde servirá para alimentar a las bacterias “buenas”. Ideal para el deporte Cuando se practica deporte, el cuerpo consume más glucógeno, ya que necesita energía al incrementar la actividad. Además, al ser rico en potasio el plátano actúa como una bebida energética y ayuda a mantenernos hidratados. Salud cardiovascular Excelente fuente de potasio, este mineral es capaz de generar una pequeña carga eléctrica en tu cuerpo. Este electrolito hace que los músculos del cuerpo se contraigan, también los del corazón. Ayuda a contrarrestar los niveles de sodio en nuestra sangre y disminuye las posibilidades de sufrir enfermedades coronarias y cardiovasculares. La Fundación Española de Nutrición indica que el plátano es fuente de vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Por otro lado, esta vitamina ayuda a controlar los niveles altos de la homocisteína en la sangre, una sustancia química que el cuerpo utiliza para producir proteínas. Consumir esta fruta sacia el apetito, lo que a su vez ayuda a mitigar la ansiedad por comer y picar entre horas cualquier alimento rico en azúcar o grasas saturadas. Por esto mismo, puede ser útil para promover una baja en el peso. Gracias a que contiene triptófano, un aminoácido que participa en la formación de hormonas que mejoran el humor y ayudan a relajar, así como magnesio, un mineral que se ha encontrado disminuido en personas con depresión, esta fruta es ideal para hacerle frente a estas condiciones. Cuidado de la vista Es sabido que la zanahoria es el alimento por excelencia que que más se asocia al cuidado de la vista, pero las bananas también cumplen su rol. Aportan antioxidantes y vitamina A, nutriente esencial para la protección de los ojos. Al igual que otras frutas, las bananas ayudan a prevenir la degeneración macular, una enfermedad grave que difumina la visión central.

Una banana promedio posee 450 miligramos de potasio y el nivel de consumo necesario para una persona adulta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de al menos 3.500 miligramos por día.



Vale destacar que los especialistas no recomiendan su consumo a personas con problemas de insuficiencia renal, dado que podría resultar peligroso pues a su cuerpo no se le facilita deshacerse del exceso del mineral.



Debido a la cantidad necesaria recomendada por la OMS, no es suficiente con comer uno o dos bananos al día. En una publicación del diario BBC, la dietista Catherine Collins, del Hospital de St George de Londres, indica que una persona sana puede consumir siete bananos al día para lograr el nivel recomendado de potasio, todo en el marco de una dieta saludable y equilibrada.



Como siempre, antes de tomar cualquier decisión, la persona debe consultar siempre a un médico o nutricionista para un correcto diagnóstico y tratamiento o dieta a seguir.