¿Cuánto dura la inmunidad contra el Covid?

Si formas parte de los millones de personas que ya se han contagiado de covid-19, tal vez te preguntes durante cuánto tiempo tendrás inmunidad contra el coronavirus. Ya hay muchas personas que informan de segundas o incluso terceras infecciones con las nuevas variantes.

Antes de la variante ómicron, no era común volver a infectarse. Un equipo de científicos, dirigido por Laith Abu-Raddad en Weill Cornell Medicine en Catar, calculó que un contagio de la variante delta o de alguna de las variantes previas del coronavirus tenía una eficacia de cerca del 90% para prevenir otra infección en personas vacunadas y no vacunadas.

Después de que surgiera la variante ómicron, las infecciones previas solo brindaban alrededor del 50% de protección contra otro contagio, según mostró el estudio de Abu-Raddad. El coronavirus había adquirido tantas mutaciones en su proteína de la espícula que las versiones más nuevas se volvieron más transmisibles y más capaces de evadir la inmunidad. Eso significa que puedes infectarte de ómicron después de recuperarte de una variante anterior que no es ómicron. Incluso puedes enfermarte por una de las subvariantes de ómicron más nuevas después de superar una versión diferente.

Un estudio publicado en octubre de 2021 calculó que la reinfección podría ocurrir tres meses después de contraer covid-19. Si bien esos hallazgos se basaron en el genoma del coronavirus y dieron cuenta de las disminuciones esperadas en los anticuerpos que podrían combatir el virus, el estudio no tuvo en cuenta nuevas variantes, como ómicron, que eran radicalmente diferentes de las variantes anteriores. Debido a lo diferente que es ómicron, su protección puede disminuir incluso antes. En un estudio publicado en febrero que aún no ha sido arbitrado, científicos de Dinamarca descubrieron que algunas personas volvieron a contagiarse con el sublinaje BA.2 de ómicron 20 días después de infectarse con la variante ómicron BA.1 original.

La buena noticia es que el organismo puede recurrir a las células inmunitarias, como los linfocitos T y los linfocitos B, para sofocar otra infección si el virus se escapa de las defensas iniciales de los anticuerpos. Los linfocitos T y los linfocitos B pueden tardar días en activarse y empezar a funcionar, pero tienden a recordar cómo combatir el virus basándose en encuentros anteriores.

“Tu sistema inmunitario tiene todo tipo de armas para intentar detener el virus, incluso si logra pasar por la puerta principal”, aseguró Shane Crotty, experto en virus del Instituto de Inmunología de La Jolla, California. Muchas de estas células inmunitarias crean sus protecciones de forma iterativa, dijo Crotty. Eso significa que las personas vacunadas y reforzadas están muy bien equipadas para enfrentarse al coronavirus. Del mismo modo, las personas que ya han sido infectadas pueden evitar que el virus se replique a niveles elevados, si se vuelven a contagiar. Además, la mayoría de las personas que han tenido encuentros tanto con la vacuna como con el coronavirus generan una inmunidad híbrida que puede ofrecer la mejor protección.

El resultado es que las segundas o terceras infecciones probablemente sean más cortas y menos graves. No obstante, el hecho de que las reinfecciones sean menos graves no significa que no sean terribles.

Es posible que cada infección de covid te obligue a jugar a la ruleta rusa, aunque algunos investigadores plantean la hipótesis de que el riesgo es mayor justo después del primer contagio. Uno de los factores de riesgo del covid persistente es tener altos niveles de virus en el sistema al principio de la infección, y es probable que la primera vez que se infecte tenga una carga viral muy alta, dijo Abu-Raddad. En los siguientes contagios, el organismo está mejor preparado para combatir el coronavirus, por lo que puede mantener el virus en niveles bajos hasta que se elimine por completo, dijo.

¿Cómo reducir el riesgo de volver a infectarse?

Muchas de las herramientas y comportamientos que ayudan a protegerse contra la infección pueden ayudar a evitar las reinfecciones, comentó Abu-Raddad. “No hay una solución mágica contra la reinfección por covid”, dijo.

Las vacunas reforzarán tus niveles de anticuerpos y las investigaciones demuestran que son eficaces para prevenir resultados graves si vuelves a enfermarte. “La confianza científica en la inmunidad inducida por la vacuna era y es mucho mayor que en el caso de la inmunidad inducida por la infección”, dijo Crotty.

“Si tuviste una infección la semana pasada, probablemente no tengas que utilizar cubrebocas”, dijo Adalja. “Pero a medida que pasa un mes más o menos desde tu contagio y empiezan a circular nuevas variantes, puede tener sentido que las personas de alto riesgo lo hagan. Las protecciones contra el covid no tienen que ser iguales para todos”.

