Cuidados que hay que tomar con el aire interior

Por The Conversation

Lo preocupante del asunto es que entre un 80-90 % de nuestro tiempo transcurre en espacios interiores (oficinas, aulas, centros comerciales, hogares, etc.). Por tanto , la mayor parte de las actividades de la vida diaria de una persona tienen lugar en espacios cerrados . Por el ahorro energético estos se suelen ventilar muy poco en otoño e invierno, que es justo cuando más incidencia de enfermedades respiratorias hay. Aerosoles y patógenos

Pero, ¿qué ocurre si no es posible ventilar constantemente? ¿Qué dispositivos existen en el mercado para limpiar el aire de patógenos? Renovar el aire viciado

La filtración y la adsorción no generan ningún contaminante. Sin embargo, el resto de tecnologías inician reacciones fotoquímicas que generan compuestos orgánicos volátiles, ozono y pequeñas partículas, que pueden provocar efectos perjudiciales para la salud que van desde problemas respiratorios hasta trastornos cardiovasculares e incluso, cáncer.

Entonces, ¿estos equipos no pasan las pruebas pertinentes que verifiquen su inocuidad?

Sin duda, en ausencia de VMC y donde la ventilación natural de un espacio interior no es adecuada o no es posible, se pueden emplear limpiadores de aire. Eso sí, siempre y cuando se basen en tecnologías que no generen contaminantes dañinos para nuestra salud.