¿De qué infección cuidarnos?

Las médicas piden a los padres pensar en los otros niños y sus familias y no enviar a sus hijos si es que están enfermos. Entienden que, en muchos casos, se dificulta dejar al niño en casa, debido a que ambos padres trabajan y no hay personas que puedan quedarse cuidándolo, por lo que sugieren que, en esos casos extremos, si un niño enfermo va a clases, use barbijo para evitar transmitir la enfermedad.

Los resfríos, la gripe estacional o influenza y la neumonía por estreptococos son comunes en la época invernal y afectan no solo a los niños sino también a los adultos. Ambas pediatras piden a los padres no automedicar a los niños y acudir al especialista porque ellos podrán determinar si se trata de infección provocadas por bacterias o por virus. En el primer caso, el tratamiento suele incluir antibióticos, pero no en el segundo. Tarupayo indica que dar antibióticos cuando el organismo no los necesita puede bajas las defensas de los niños y generar otras complicaciones en los pequeños pacientes -aunque también en los adultos-.