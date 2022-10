Día Mundial de la Visión: cada minuto una persona en el mundo queda ciega

Es uno de los sentidos más importantes del ser humano. La vista, la visión, no solo nos ubica en el espacio y el mundo, también nos sensibiliza, nos conecta, nos comunica, nos ilumina y nos ubica dándonos una perspectiva del mundo. Es más, de entre todas las partes del cuerpo que responde de mejor manera a trasplantes o cualquier tipo de operación, los ojos son uno de los órganos que presentan los resultados más favorables.



La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) explica que “casi todos los habitantes del planeta sufrirán un problema de salud ocular a lo largo de su vida y más de mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de atención ocular".



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad visual y eso implicaría que cada minuto una persona en el mundo queda ciega.



Aproximadamente existen 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de deficiencia visual, entre ellos 91 millones de niños.



Si de forma preventiva acudiríamos a un médico oculista, muchos casos graves podrían evitarse.



Es importante también no automedicarse y seguir los siguientes consejos: lavarse las manos con frecuencia, proteger los ojos del sol con gafas o sombrero y visitar al oftalmólogo con regularidad.



Además, los niños que nacen con bajo peso o prematuramente deben ser revisados por el oculista y antes de asistir a la escuela los niños deben acudir al oftalmólogo.



Las mujeres tienen un 12% de probabilidad de pérdida de visión mayor que los hombres.



El objetivo que persigue este día, es concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver.



El lema de la campaña para 2022 es “Ama tus ojos”. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Se da así continuidad al lema de 2021.



La salud visual en estadísticas



Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podían haberse prevenido e incluso curado totalmente. Ya que el 20% de los mismos se podían evitar, mientras que para el otro 60% existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que le proporciona una mejor calidad de vida al paciente e incluso le devuelven por completo este sentido.



Entre las intervenciones más comunes que se suelen realizar en pro de la salud visual están las siguientes:Cirugía de cataratas.



Como apunta la OMS, “entre estos cerca de mil millones de personas se encuentran las que padecen un deterioro moderado o grave de la visión distante o ceguera debido a errores de refracción no corregidos (88,4 millones), cataratas (94 millones), glaucoma (7,7 millones), opacidades corneales (4,2 millones), retinopatía diabética (3,9 millones) y tracoma (dos millones), así como a un deterioro de la visión cercana causado por presbicia no corregida (826 millones)”



Los lentes correctivos



Las estadísticas de la OMS demuestran que la mayoría de las personas ciegas en el mundo, provienen de un país en vías de desarrollo y casi todas pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Así tenemos que 9 millones de ciegos viven en la India, 7 millones son de África y 6 millones de China.



De esta misma manera los números evidencian que aparte de la pobreza otro factor determinante es el género. La mayoría de las personas ciegas son mujeres.



Y el tercer factor es la edad. Ha proliferado en el tiempo la cantidad de niños que quedan ciegos porque no se les brindan los cuidados necesarios, ni se los vacuna a tiempo para evitar la pérdida de la visión.