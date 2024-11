Diabetes: consejos para prevenir la enfermedad por alto índice de casos en el país

La diabetes esta considerada como una enfermedad silenciosa. Poco a poco, la enfermedad gana protagonismo en el cuerpo y comienzan a fallar diversos órganos. es ahí cuando irrumpen los síntomas provocando un deterioro de la calidad de vida del paciente. La diabetes esta considerada como una enfermedad crónica que se presenta cuando el organismo no puede regular eficazmente los niveles de glucosa en la sangre.

Existen diferentes tipos de diabetes las de tipo 1 y tipo 2 son las más comunes. La diabetes tipo 1, generalmente diagnosticada en la infancia o adolescencia, ocurre cuando el cuerpo no produce la insulina requerida por el cuerpo. La diabetes tipo 2, la forma más común, se desarrolla cuando el cuerpo no usa la insulina de manera adecuada o no produce suficiente para mantener niveles normales de glucosa.