El 42% de los casos de VIH-Sida en Bolivia no son tratados

En Bolivia 24.000 personas viven con el VIH-Sida; de ellas, 14.000 siguen el tratamiento, pero las 10.000 restantes -que conocen su diagnóstico- no. Virginia Hilaquita, representante de la Red Nacional de Personas Viviendo con el VIH y Sida Bolivia (RedBol), indica que esas cifras son alarmantes y demuestran que la prevención no está funcionando y lamenta que las campañas que se efectúan se hacen en contadas ocasiones, como en el Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre.



De acuerdo con Onusida, hasta 2021 1,5 millones de personas contrajeron el VIH, 38,4 millones de personas vivían con el VIH y 650.000 murieron por enfermedades relacionadas con el Sida.



Hilaquita señala que, salvo en Santa Cruz, las personas que viven con el VIH (Pvvs) deben recoger sus medicamentos de centros ubicados en las ciudades capitales, lo que dificulta el acceso, dado que muchas de ellas moran en provincias o en áreas rurales.



Pero la realidad es similar en Santa Cruz, pese a que es un logro que los servicios estén desconcentrados, de acuerdo con Martha Banzer de la RedVHIda, que trabaja con pvvs. Indica que, si bien los medicamentos son gratuitos, muchos abandonan el tratamiento porque tienen que trasladarse desde otros lugares hasta la ciudad para recoger sus dosis.



Dejar la medicación, por un lado, aumenta la posibilidad de transmisión del virus, pero también de que la inmunodeficiencia avance a fase Sida, como apunta Hilaquita; existe otro riesgo más, que la persona se vuelva resistente al medicamento y este no haga efecto, como señala Banzer.



Hilaquita expresa la necesidad de que en el país exista una oferta permanente para que la población pueda hacerse la prueba con regularidad, de modo que pueda conocer su diagnóstico oportunamente y así acceder a tratamiento. Según los datos que el Consejo Nacional del Sida (Conasida) les dio a conocer, más del 60% de las pvvs tienen de 15 a 34 años.



De acuerdo con el Sedes cruceño, hasta agosto, el acumulado histórico era de 9.964 casos diagnosticados en el departamento y de enero a agosto de 2022 se registraron 650 casos nuevos, de los cuales el 80% son varones. La responsable de comunicación anunció que este 1 de diciembre darán a conocer datos actuales.



VIH -Sida



El VIH, indica la Organización Panamericana de la Salud, ataca el sistema inmunitario, debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer, y destruye las células.



Si no es tratada, la persona va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia, y aumenta el riesgo de contraer infecciones, cánceres y otras enfermedades que el sistema inmune de una persona sana podría combatir. La fase más avanzada de la infección por VIH es el Síndrome por Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que, según cada persona, puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse, señala la OPS.



Marcela Fernández, responsable de laboratorio del CIES, que se especializa en salud sexual y reproductiva, explica que el VIH ataca a los linfocitos T, encargados de las defensas; el virus mata a las defensas y al estar debilitado, el sistema inmune no puede proteger el organismo de las llamadas enfermedades oportunistas que atacan al paciente.



Por ello destaca la necesidad de un diagnóstico oportuno, que permita un tratamiento con antirretrovirales.



La OPS destaca que no todas las personas manifiestan síntomas. Algunas personas presentan un cuadro seudogripal.



Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales, como la sangre, la leche materna, el semen y secreciones vaginales.



Diagnóstico



Fernández señala que, para la prueba, se realiza un pinchazo con una lanceta y que, después de 20 a 30 minutos se obtiene el resultado. Si este fuera positivo o indeterminado, se debe confirmar con una segunda prueba, que realiza el CDVIR, que depende del Sedes.



Las pruebas pueden hacerse en los centros de salud del sistema público y son gratuitas.



Prevención



La educación es fundamental para prevenir el VIH, señala Katherine Caballero, del equipo educativo del CIES. Caballero manifiesta que debe cambiarse la percepción de que existen grupos de riesgo, porque a cualquier persona se le puede transmitir el virus, si tiene relaciones sexuales sin protección adecuada y continua, o si no se alimenta bien y no realiza actividad física; primordiales para mantener buenas defensas y proteger al organismo, explica. Además, debe mantener las medidas de bioseguridad cuando se someta a procedimientos médicos que impliquen instrumental punzocortante.



Estigma y tabú



Caballero manifiesta que aún se asocia el VIH con la muerte. Indica que, con el tratamiento y una adecuada alimentación y ejercicios, puede conseguirse una buena calidad de vida. La sicóloga Isabel Fernández añade que se deben evitar el alcohol y el tabaco. Y que es necesario el compromiso del paciente, que también deberá realizarse controles periódicos para saber cómo está el recuento de su carga viral.



Fernández indica que se da la contención necesaria al paciente y se le brinda apoyo incluso para comunicar a su familia, de manera conjunta, de esta situación.