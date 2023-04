El ayuno intermitente, una dieta distinta

Por Agencia UNQ. EDU

Para empezar a hablar del ayuno intermitente, hay que distinguir lo que es una dieta pautada por un experto de la que se elige porque lo dice un famoso, un deportista o el influencer. “ El ayuno intermitente es una herramienta terapéutica para el manejo de algunas patologías, como puede ser la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que consiste en intercalar periodos de ayuno, que serían momentos de no ingesta de alimentos, con otros momentos de ingesta”, dice a la Agencia de noticias científicas de la UNQ, Mariángeles Espiño, especialista en Nutrición y Diabetes . Y detalla que estos periodos, que se podrían llamar “ventanas de ayuno” y “ventanas de ingesta”, pueden variar en su duración.

La especialista explica que hay ayunos que pueden arrancar con 8 horas e ir incrementándose a ventanas de más horas. “Incluso hay ayuno de 24 horas, 1 o 2 veces por semana, o usar la estrategia 5×2, es decir, 5 días de comida saludable, equilibrada y ordenada y 2 días con restricción calórica, donde se trata de no superar las 500 o 600 calorías, siempre tratando que estos dos días estén intercalados por 24 horas de dieta balanceada”.

En ese sentido, es importante ver qué se hace en los periodos de ingesta , ya que muchas veces, cuando no está controlado por profesionales de la salud, la gente puede interpretar que el comer en esos momentos es comer al libre albedrío, sin reparar en la cantidad y en la calidad de los alimentos, porque sé que viene haciendo ayuno. “En realidad de lo que se trata es de generar estos momentos de ayuno para poner en marcha todo un metabolismo de cetosis diferente, que nos va a permitir usar como combustible no la glucosa sino los cuerpos cetónicos, que son originados desde el tejido adiposo, en la búsqueda de quemar calorías de este tejido, y así tratar de buscar el descenso de peso”.

Así y todo, es importante subrayar quiénes no deben hacer ayuno intermitente: “No se recomienda para mujeres embarazadas, niños, personas que presentan algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y aquellas personas que tienen diabetes tipo 1, que no tengan un seguimiento y un control de su glucemia, a través de un monitoreo continuo de glucosa”.

“Si nos preguntamos por los beneficios, es obvio que es eficaz porque la gente no come durante todo un día. Para Katz, en toda práctica de salud es importante mirar la eficacia y la seguridad: “En el ayuno intermitente, la seguridad no está evidenciada científicamente a mediano y a largo plazo; los trabajos publicados se basan en plazos cortos, de dos meses”.